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Задержаны причастные к нападению на псковских десантников члены банды Басаева

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Еще шестеро фигурантов дела о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, состоявшие в банде террориста Шамиля Басаева, обнаружены и задержаны в России. Об этом сообщили 20 апреля в пресс-службе СК РФ.

«В ходе расследования 19 апреля 2022 года во взаимодействии с ФСБ России, УФСБ России по Республике Татарстан и УФСБ России по Санкт-Петербургу при поддержке МВД России и Росгвардии задержаны в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан еще шесть членов банды Басаева, причастных к нападению», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что все они являются жителями Татарстана. Преступникам предъявлены обвинения по статьям об участии в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. В связи с особой тяжестью совершенных преступлений следствие попросило суд избрать в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также следователи устанавливают роль и действия обвиняемых во время нападения на российских военных и проверяют их причастность к совершению других преступлений.

Расследование дела по нападению на группу военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, в ходе которого погибли 84 из них, а четверо получили ранения, продолжается. Нападение произошло 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района. Российских военных атаковала вооруженная банда под руководством террористов Шамиля Басаева и уроженца Саудовской Аравии Хаттаба, отмечает FlashNord.

Ранее в ноябре 2021 года сообщалось о задержании объявленного в федеральный розыск сбежавшего из психиатрической больницы Астрахани члена банды Басаева Магомеда Алханова. За его поимку и помощь в розыске УФСИН по Астраханской области до этого объявило вознаграждение в размере 100 тыс. рублей.

Мужчина также проходит фигурантом по уголовному делу о нападении банды Басаева и подозревается в причастности к нападению на псковских десантников в 2000 году.

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