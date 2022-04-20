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В МВД заявили о снижении числа экстремистских преступлений в РФ

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Количество экстремистских преступлений в РФ с начала спецоперации по защите Донбасса снизилось. Об этом в среду, 20 апреля, заявил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров.

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«Если мы возьмем статистику преступлений с признаками экстремистской направленности, то по большому счету статистика уменьшилась этих преступлений», — заявил он на заседании президиума общественного совета при МВД России.

Он подчеркнул, что дела по дискредитации деятельности Вооруженных сил (ВС) РФ есть, но не в таком объеме, как это пытаются представить.

«Буквально единицы уголовных дел, которые можно пересчитать, они все стоят на контроле, и с каждым лицом, которое совершило административное правонарушение, проводится профилактическая работа», — заключил Петров.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о ВС РФ. Так, Уголовный кодекс РФ дополнился ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Лидер общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» полковник ВДВ Франц Клинцевич в беседе с «Известиями» поддержал данную инициативу. Запад, по его словам, сплотился и ведет против РФ гибридную войну, в том числе экономическо-финансовую и информационную. Появляется огромное количество фейков, в таких условиях Россия вынуждена действовать жестче и решительнее.

25 марта Путин утвердил уголовное наказание за распространение фейков о деятельности государственных органов РФ за рубежом. За подобное нарушение полагается лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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