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В МИД России заявили об отсутствии планов отгородиться от европейцев

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Москва не собирается отгораживаться от Европы и ужесточать правила въезда для ее граждан. Об этом в среду, 20 апреля, заявил осведомленный источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Думаю, у европейцев хватит ума не совершать самоубийственных действий»
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«Мы не видим перспектив обрушения соглашения по выдаче виз», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, подобный шаг можно рассмотреть только в качестве ответной меры на возможные действия Евросоюза.

«Все действующие правила и нормы действуют. Мы не будем инициаторами каких-то ограничений», — подтвердил дипломат.

Также он добавил, что у России нет планов по введению виз для граждан Украины.

19 апреля губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о поддержке МИД РФ обращения региона о снятии ограничений на пересечение границы с Евросоюзом в связи с тем, что ЕС открыл границу на въезд из России.

Это позволит снять запрет на проезд через наземные пункты пропуска в Литву, в том числе с целью транзита в другие субъекты России и в Белоруссию.

Также он отметил, что Литва в одностороннем порядке не может закрыть границу с регионом. Страна предлагала данную меру на уровне Евросоюза, она содержится в пятом пакете санкций ЕС: российские авиакомпании не могут летать через территорию ЕС, кроме транзита в Калининград.

18 апреля в разговоре с «Известиями» Алиханов рассказал о перспективах развития Калининградской области в условиях санкций Запада. Он отметил участившиеся случаи призывов к пересмотру статуса принадлежности региона, а также выразил уверенность в том, что блокада со стороны соседних стран Калининграду не грозит.

В начале апреля Украина попросила Польшу и Прибалтику закрыть границы с Белоруссией и Россией. Для такого шага необходимо общее решение стран Евросоюза, но эти страны могут в таком вопросе проявить самостоятельность. При этом особой опасности подвергается Калининградская область, полностью отгороженная от остальной России.

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