Прямой эфир
Экономика
Курс доллара упал ниже 72 рублей
Армия
Подразделения ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Армия
Силы ДНР установили контроль над 167 населенными пунктами
Происшествия
Свыше 150 человек эвакуированы из-за пожара на фабрике в Кузбассе
Мир
Захарова заявила об утрате Россией доверия к переговорщикам Украины
Мир
Израиль подтвердил готовность организовать у себя переговоры Украины и РФ
Мир
Посольство КНДР назвало события в Буче провокацией Запада
Мир
Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО
Мир
В Россию с начала эскалации на Украине прибыло почти 900 тыс. беженцев
Спорт
Российских теннисистов не допустят к участию в Уимблдонском турнире
Армия
ВС РФ сбили в воздухе две украинские тактические ракеты «Точка-У»

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Петербурге

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщает в среду, 20 апреля, 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний безработный. Его поместили в изолятор.

Вечером 15 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу у кафе-шавермы на улице Генерала Симоняка. В полицию обратился очевидец, который сообщил, что неизвестный несколько раз выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет. Полицейские прибыли на место происшествия, однако мужчина к тому времени уже успел скрыться.

В правоохранительных органах отметили, что в кафе установлены камеры видеонаблюдения. Благодаря полученным кадрам была составлена ориентировка на розыск преступника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в апреле пенсионер застрелил сотрудника МЧС в подмосковном Одинцово. Мужчина злоупотреблял алкоголем и прежде пугал соседей стрельбой по домам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022