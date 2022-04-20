Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Петербурге

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщает в среду, 20 апреля, 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний безработный. Его поместили в изолятор.

Вечером 15 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу у кафе-шавермы на улице Генерала Симоняка. В полицию обратился очевидец, который сообщил, что неизвестный несколько раз выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет. Полицейские прибыли на место происшествия, однако мужчина к тому времени уже успел скрыться.

В правоохранительных органах отметили, что в кафе установлены камеры видеонаблюдения. Благодаря полученным кадрам была составлена ориентировка на розыск преступника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в апреле пенсионер застрелил сотрудника МЧС в подмосковном Одинцово. Мужчина злоупотреблял алкоголем и прежде пугал соседей стрельбой по домам.