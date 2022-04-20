Норвегия предоставила Украине 100 зенитно-ракетных комплексов Mistral

Власти Норвегии приняли решение направить на Украину около 100 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Mistral. Об этом 20 апреля сообщил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам, слова которого приводятся на сайте норвежского правительства.

В кабмине отметили, что «это по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет Украине большую пользу». Оно уже вывезено из Норвегии, отметили в правительстве.

Ранее в этот день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об истощении запасов оружия ФРГ для Украины. Список того, что может быть предоставлено Киеву, разрабатывается совместно с немецкими производителями и украинским правительством.

За день до этого президент США Джо Байден подтвердил намерения властей страны поставлять больше артиллерийских вооружений Украине.

17 апреля сообщалось, что на Украину прибыла новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета помощи от администрации президента Соединенных Штатов. В том числе в страну были доставлены 11 вертолетов Ми-17, 18 155-миллиметровых пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

15 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщал, что власти страны продолжат поставлять на Украину оружие и оказывать ей гуманитарную и финансовую помощь. По словам канадского премьера, в будущем страна поможет Украине в восстановлении разрушенной инфраструктуры.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».