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Минобороны РФ опубликовало новые данные о потерях Украины в ходе спецоперации

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Минобороны РФ 20 апреля опубликовало новые данные о погибших со стороны Украины в ходе российской спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация в Донбассе 20 апреля. Текстовая трансляция
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«Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих 4-й бригады оперативного назначения НГУ (в/ч 3018) (по состоянию на 29 марта 2022 года)», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Представленные документы содержат сведения о раненых, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения. Также документы «свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести».

19 апреля Минобороны РФ также показало списки погибших украинских военных. 18 апреля сообщалось о 23 367 погибших, среди них есть и старшие офицеры.

Согласно официальным данным Минобороны РФ, которые были представлены 25 марта, Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации потеряли 1351 военнослужащего, еще 3825 солдат получили ранения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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