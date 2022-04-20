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МО РФ показало кадры пуска ракет с берегового комплекса «Бал» по объектам ВСУ

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Вооруженные силы (ВС) России выпустили ракеты с берегового комплекса «Бал» по военной инфраструктуре ВС Украины. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что из комплекса было выпущено четыре ракеты.

Спецоперация в Донбассе 20 апреля. Текстовая трансляция
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«В рамках выполнения задач специоперации ВС РФ нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Расчеты берегового ракетного комплекса «Бал» с побережья Черного моря выполнил пуск четырех высокоточных ракет по назначенным наземным целям на территории Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день российские экипажи самолетов Су-34 нанесли бомбовые удары по укрепленным сооружениям, которые использовались националистическими формированиями. Кроме того, Су-34 нанесли удары по складам с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.

15 апреля ВС РФ нанесли удар по военному объекту на окраине Киева высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр». В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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