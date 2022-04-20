МО РФ показало кадры пуска ракет с берегового комплекса «Бал» по объектам ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России выпустили ракеты с берегового комплекса «Бал» по военной инфраструктуре ВС Украины. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что из комплекса было выпущено четыре ракеты.

«В рамках выполнения задач специоперации ВС РФ нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Расчеты берегового ракетного комплекса «Бал» с побережья Черного моря выполнил пуск четырех высокоточных ракет по назначенным наземным целям на территории Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день российские экипажи самолетов Су-34 нанесли бомбовые удары по укрепленным сооружениям, которые использовались националистическими формированиями. Кроме того, Су-34 нанесли удары по складам с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.

15 апреля ВС РФ нанесли удар по военному объекту на окраине Киева высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр». В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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