Минобороны сообщило об ударах артиллерии и ракет по 1053 военным объектам Украины за ночь

За ночь на 20 апреля артиллерия Российской Федерации и ракетные войска нанесли удары по 1053 военным украинским объектам. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

С его слов, уничтожены шесть складов с горюче-смазочными материалами, 31 пункт управления, 106 огневых позиций артиллерии и 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника.

Помимо этого, за минувшую ночь 73 военных объекта ликвидировала авиация ВКС России. Среди этого числа шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б».

Конашенков подчеркнул, что с начала военной спецоперации в Донбассе войска РФ стерли с лица земли 2232 единицы специальной военной автотехники, 1029 орудий полевой артиллерии и минометов, 256 установок реактивных систем залпового огня, 2388 танков и других боевых бронированных машин, 253 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 496 беспилотников и 140 самолетов.

20 апреля Конашенков сообщил о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ сбили в воздухе две украинские тактические ракеты «Точка-У».

Накануне Конашенков сообщил, что ВКС России уничтожили два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У» на Украине. Также в течение ночи поражены три пункта управления украинских войск, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск, который располагался в районе Львова, отметил Конашенков.

В этот же день он сообщил о нанесенных по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники ударах Россией. Конашенков добавил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) ВКС России сбили в воздухе три украинских самолета, два МиГ-29 и один Су-25, а также 11 беспилотников.

Ранее было ликвидировано 44 военных объекта Украины оперативно-тактической авиацией. Среди них — два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Авдеевки.

17 апреля представитель Министерства обороны рассказал, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. При этом он отметил, что ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 814 объектов ВСУ, среди которых 17 пунктов управления, 111 огневых позиций артиллерии и 684 опорных пункта и района сосредоточения живой силы противника.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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