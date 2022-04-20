Захарова заявила об утрате Россией доверия к переговорщикам Украины

Россия уже давно не доверяет переговорщикам Украины. Об этом сообщила 20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Здесь уже не то что «доверяй и проверяй» — здесь просто «проверяй», потому что доверия к этим людям давно уже нет», — заявила она.

По словам представителя МИДа, Россия была готова к тому, что Украина в ходе переговоров поведет себя непоследовательно.

«Со стороны офиса человека, который называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями, прозвучала просьба о ведении переговоров, Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют», — рассказала Захарова.

Она пояснила, что это классическая схема, которая говорит о том, что режим несамостоятельный и им управляют. Она также отметила, что это показатель того, что переговоры используются как отвлекающий маневр.

18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона демонстрирует непостоянство, и динамика переговорного процесса оставляет желать лучшего. Данный комментарий он дал на фоне того, что 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в случае ликвидации военнослужащих украинской армии и националистических формирований в Мариуполе Киев прекратит переговоры с Москвой.

В свою очередь экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе назвал нелогичным данное заявление украинского президента. По его словам, в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе некому будет сопротивляться и не нужны будут переговоры. Дипломат подчеркнул, что адресат подобных заявлений — власти западных стран, которым Зеленский пытается показать, что Россия сама не хочет мира.

12 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил, что ему доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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