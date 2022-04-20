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Стали известны подробности по судебному спору о наследстве миллиардера Бурлакова

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Родная сестра скончавшегося от коронавируса миллиардера Олега Бурлакова Вера Казакова оспаривает признание его отцом полуторагодовалой девочки, которая может стать наследницей части состояния. Вера Казакова подала апелляцию на решение районного суда Санкт-Петербурга, рассказали «Известиям» представители одной из сторон по делу.

В конце марта Выборгский районный суд Санкт-Петербурга признал девочку дочерью и наследницей миллиардера. Представители Казаковых дважды в ходе слушаний настоящего дела заявляли ходатайства о необходимости проведения по делу молекулярно-генетической экспертизы в сравнении с биоматериалом Олега Бурлакова, но в обоих случаях суд отказал в ее назначении, несмотря на наличие достаточных оснований для проведения такого рода экспертизы.

Решение суда во многом было принято на основании результатов молекулярно-генетической экспертизы в отношении биоматериала предполагаемой дочери Бурлакова и его родной сестры — Веры Казаковой. Но родство, по мнению представителей Казаковой, не означает отцовство, поскольку у Олега Бурлакова остались многочисленные кузены и их потомки, также являющиеся родственниками его единственной родной сестры. Цель поданной апелляции, как объяснили юристы Казаковой, состоит в том, чтобы избежать судебной ошибки.

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Дочь находившейся в связи с миллиардером Софии Шевцовой, признанная судом ребенком Бурлакова, была зачата методом искусственного оплодотворения. Однако, по словам юриста Юрия Кузнецова, суд не учел, что в материалах дела отсутствуют сведения о лице, предоставившем биологический материал. Олег Бурлаков, сказал Кузнецов, не подписал согласия на проведение попытки оплодотворения замороженными эмбрионами, которая привела к рождению ребенка. Кроме того, в материалах дела нет достаточных доказательств, что Бурлаков признал девочку своим ребенком, содержал и воспитывал ее, добавил адвокат. В связи с этим сторона Казаковых считает, что отказ в ходатайстве о назначении судебной экспертизы привел к вынесению незаконного судебного акта.

Олег Бурлаков, чье состояние Forbes оценивал в $650 млн, умер летом прошлого года от последствий коронавируса в подмосковной клинике. Главными претендентами на наследство сначала считались его вдова Людмила и ее совершеннолетние дочери. Однако свои притязания на наследство заявила София Шевцова, которая обратилась в суд с заявлением об установлении отцовства ее ребенка. Затем было обнародовано завещание миллиардера, согласно которому наследство должно достаться его сестре Вере Казаковой и ее мужу Николаю Казакову, давнему бизнес-партнеру Бурлакову. После публикации завещания вдова и дочери поддержали требования Шевцовой.

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