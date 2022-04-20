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В Москве прошла акция протеста против антироссийской политики ЕС

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У здания представительства Евросоюза (ЕС) в Москве состоялась акция протеста против антироссийской политики европейских властей. Как сообщают «Известия» 20 апреля, акция была приурочена к высылке из РФ 18 европейских дипломатов.

В мероприятии принимали участие члены общественной организации «Офицеры России». Отмечается, что они также выразили протест против недружественных высказываний главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

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В руках у участников протестной акции были плакаты с надписями, говорившими о том, что за «кровь жителей Донбасса» несет ответственность Евросоюз и лично Боррель. По мнению участников акции, ЕС также является подстрекателем нацизма на Украине.

5 апреля Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников российского постоянного представительства при ЕС «за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу». В миссии РФ при ЕС произошедшее тогда назвали враждебным и безосновательным шагом. Отмечалось, что на него будет дана обратная реакция.

После этого в МИД РФ 15 апреля заявили, что Россия в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Евросоюзе объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. Эти шаги осложняют общение стран и неминуемо приведут к ответным действиям России, заявил он.

В последние недели РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия и Греция.

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