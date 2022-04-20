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В Кургане возбудили уголовное дело в отношении чиновников мэрии

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В Кургане возбуждено уголовное дело по статье о халатности в отношении должностных лиц городской администрации. Чиновники не обеспечили безопасность жильцов признанного еще пять лет назад аварийным дома. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает URA.RU со ссылкой на следственное управлении СК РФ по региону.

В частности, речь идет о доме № 19 по проспекту Машиностроителей, который в январе 2017 года признали аварийным и подлежащим сносу. В начале текущего года из стен здания начали выпадать маяки-щелемеры. Жителей в срочном порядке эвакуировали.

В мэрии в свою очередь сообщили, что дом не попал в федеральную программу по переселению, так как признан аварийным после 1 января 2017 года. Прокуратура начала проверку.

Следствие установило, что чиновники не предпринимали своевременно меры, чтобы обеспечить безопасность людей. Проживающих в опасных условиях жильцов не расселили и не предоставили им другое жилье.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Ранее в апреле сообщалось, что 1,8 млрд рублей выделят Удмуртии для реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Средства пойдут на переселение более 3 тыс. человек на территории трех муниципалитетов.

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