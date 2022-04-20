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Трое шахтеров погибли в Польше после взрывов метана на глубине 1 тыс. м

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Трое шахтеров погибли и более 20 пострадали после двух взрывов метана на угольной шахте «Пневек» на юго-западе Польши. Рабочих засыпало породой. Об этом 20 апреля сообщает польская газета Wyborcza.

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В настоящее время спасательная операция приостановлена из-за необходимости восстановить заграждение, защищающее базу спасателей под землей от взрыва метана.

По данным премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, под землей еще находится около 10 шахтеров.

«Это будет сложная спасательная операция. Надеюсь, удастся их спасти», — сказал он.

Взрыв произошел на глубине 1 тыс. м. Поиск шахтеров ведут 13 отрядов горноспасателей. Связь с пропавшими отсутствует.

1 апреля стало известно, что в результате обрушения на угольной шахте в Сербии погибли восемь горняков, еще около 20 получили травмы. ЧП произошло на юге страны в окрестностях города Соко-Баня.

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