В Госдуме заявили, что Европе придется компенсировать России урон от санкций

Странам Европы придется компенсировать нанесенный вред экономике России незаконными санкциями, а как и когда это произойдет — вопрос времени. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал 20 апреля в Telegram.

«У вас (страны Европы. — Ред.) есть шанс проявить ответственность перед своими гражданами, не допустить коллапса в сфере энергообеспечения, роста цен — того, к чему уже привели в Европе ваши необдуманные действия. Наша страна к вызовам адаптирована. А вот готовы ли ваши государства, привыкшие жить беззаботно за счет России, время покажет», — обратился к европейцам спикер Госдумы.

Он также отметил, что европейские страны — не единственные потребители российских энергоресурсов и у России есть куда их перенаправить.

18 апреля президент России Владимир Путин заявил, что главным негативным фактором для экономики РФ стало санкционное давление со стороны Запада. По его словам, расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в РФ, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы и масштабный дефицит товаров в магазинах.

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. В нем ЕС ввел запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако рестрикции не распространяются на перевозку медицинских препаратов и продовольствия. Также ограничения предусматривают «заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в частности высокотехнологичных товаров, на сумму €10 млрд».

15 марта Евросоюз ввел запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС.

10 марта министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны Запада начали экономическую войну против России и пытаются создать дефицит товаров. По его словам, правительство приняло меры для привлечения капитала в страну. Ключевыми задачами правительства остаются стабилизация финансовой системы государства и обеспечение ее бесперебойной работы.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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