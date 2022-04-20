Посольство КНДР назвало события в Буче провокацией Запада

Пхеньян считает события в украинском городе Буче провокацией Запада, направленной на очернение России и ее изоляцию. Об этом в среду, 20 апреля, заявило посольство КНДР в Москве.

«Событие массового убийства в городе Буче четко показывает, что США и Запад неразборчивы в подлых способах для того, чтобы достичь своей нечистой цели — очернить имидж России и изолировать [ее] в международном отношении», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

В начале апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в Буче якобы из-за действий российских военных. В Минобороны РФ назвали это очередной провокацией.

5 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Запад никак не отреагировал на факты постановочного характера сведений о случившемся в Буче.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

12 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что ситуация в Буче является психологической спецоперацией Великобритании. Российский лидер Владимир Путин сказал, что Лукашенко передал ему документы, разоблачающие этот фейк.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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