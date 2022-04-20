В Henkel заявили о готовности продать российские активы

Немецкая компания Henkel приняла решение инициировать процесс ухода с российского рынка. Как разъяснил «Известиям» в среду, 20 апреля, ее представитель, это «может также включать продажу или передачу российского бизнеса новому владельцу».

До тех пор штаб-квартира Henkel планирует тесно сотрудничать с руководством своей дочерней компании в России по всем деталям. Всё это время 2,5 тыс. сотрудников компании будут продолжать работать и получать зарплату. В Henkel также заверили, что все договорные обязательства будут соблюдаться.

О том, что компания приняла решение прекратить бизнес в России, стало известно накануне. В тот же день заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов заявил, что завод «Хенкель Рус» в городе Тосно продолжит работу в плановом режиме и сохранит рабочие места. На этом предприятии выпускают клеи и сухие строительные смеси под брендами «Момент», Metylan, Makroflex, Aquence, Technomelt, Loctite.

Всего у Henkel 11 заводов в России — в Перми, Энгельсе, Ленинградской, Московской и Ульяновской областях и Ставропольском крае. Там также производят чистящие средства «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss и др.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Хенкель Рус» по РСБУ в 2021 году выросла на 13,1%, до 95,14 млрд рублей.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

На этом фоне 12 апреля в Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с рынка России. Решение по таким компаниям будет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития по предложениям других ведомств и глав регионов. А переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда. Предполагается, что иностранные собственники сохранят возможность возобновить работу в РФ или продать пакет акций. Так они смогут не потерять свой бизнес, а сотрудники компаний — работу.