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В Москве для fashion-предпринимателей проведут обучающий интенсив

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В Москве запускают бесплатную образовательную программу «Достижение целей для предпринимателей fashion-индустрии». Интенсив рассчитан на пять недель, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«На обучение приглашаются те, кто открыл свое дело в индустрии моды, и те, кто только планирует это сделать. Участники узнают о нынешнем состоянии рынка, специфике розничных и оптовых продаж, научатся продвигать свой товар в соцсетях и работать с маркетплейсами», — отметила Сергунина.

В рамках курса также расскажут про гибкое планирование и управление ассортиментом, какие товары считаются ликвидными и по какому принципу выбирать артикулы.

Занятия будут проходить с 21 апреля по 26 мая. По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в рамках курса пройдет три встречи и восемь вебинаров. Участники интенсива получат рекомендации от экспертов рынка fashion-индустрии и смогут индивидуально поработать со специалистами отрасли.

Для участия нужно зарегистрироваться, подать заявку можно в течение всего курса. Желающие могут посетить весь интенсив или выбрать несколько занятий на конкретные темы.

Обучающую программу запускает проект «Малый бизнес Москвы», специалисты которого консультируют жителей столицы по вопросам развития своего дела в целом и мерам поддержки в частности. Для повышения уровня предпринимательских знаний созданы «Стартап-школа МБМ» и «Онлайн-Академия МБМ».

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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