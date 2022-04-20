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Минобороны показало ликвидацию пункта управления ВСУ боеприпасом «Краснополь»

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В Минобороны опубликовали кадры уничтожения пункта управления украинских войск высокоточным боеприпасом «Краснополь».

На записи с камеры беспилотника-наводчика видно, что снаряд попадает в пункт управления, расположенный в промзоне, после чего он исчезает под столбом дыма.

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«Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» был нанесен по разведанному пункту управления мотопехотного подразделения ВСУ, находящемуся в здании промышленной застройки. Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен», — говорится в сообщении.

Снаряд «Краснополь» наводится на цель полуактивным способом — его головка самонаведения ловит лазерный сигнал, отраженный от объекта. Аэродинамическими рулями на хвосте снаряда выполняется корректировка траектории полета.

Ранее в этот день ведомство показало кадры проведения военными ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса БРК «Бал» Каспийской флотилии тактической подготовки на полигоне в Дагестане. Военнослужащие выполнили упражнения стрельб из автомата Калашникова АК-74 по неподвижным мишеням, а также продемонстрировали навыки смены огневых позиций во время ведения боя.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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