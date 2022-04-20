Минобороны показало ликвидацию пункта управления ВСУ боеприпасом «Краснополь»

В Минобороны опубликовали кадры уничтожения пункта управления украинских войск высокоточным боеприпасом «Краснополь».

На записи с камеры беспилотника-наводчика видно, что снаряд попадает в пункт управления, расположенный в промзоне, после чего он исчезает под столбом дыма.

«Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» был нанесен по разведанному пункту управления мотопехотного подразделения ВСУ, находящемуся в здании промышленной застройки. Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен», — говорится в сообщении.

Снаряд «Краснополь» наводится на цель полуактивным способом — его головка самонаведения ловит лазерный сигнал, отраженный от объекта. Аэродинамическими рулями на хвосте снаряда выполняется корректировка траектории полета.

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