Кадры с места падения авто на набережной Фонтанки в Петербурге

Кадры с места падения авто на набережной Фонтанки в Петербурге

2022-04-20 10:33:14

2022-04-20 10:33:14

2022-04-20 10:33:14

2022-04-20 10:33:14

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