Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 20 апреля показал стоянку сгоревшей техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Журналист отметил, что среди сгоревших автомобилей есть те, что были поставлены США. Воспользоваться ими ВСУ не успели, отметил Сафиулин.

«Вот еще одна стоянка украинской тяжелой техники… Загнали сюда, думали уехать, но не получилось, потому что попала бомба, накрыла, все сгорело», — рассказал корреспондент с места событий.

Днем ранее Сафиулин рассказал, что в данный момент правобережье Мариуполя полностью зачищено, туда постепенно возвращается жизнь, тогда как еще несколько дней назад были слышны звуки борьбы. Инфраструктуру тыла ВСУ, по словам корреспондента, подготовили качественно.

Позиции ВСУ были повсюду, поэтому зачастую их было достаточно трудно вычислить в зданиях со сложной инфраструктурой. Технику, по его словам, расставляли на каждом углу.

Продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.