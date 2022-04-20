В ДНР за сутки в результате обстрелов ранены 14 мирных жителей

На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за прошедшие сутки в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения 14 мирных жителей. Об этом сообщили в среду 20 апреля в штабе территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 14 мирных жителей, раненых в результате обстрелов», — указано в Telegram-канале штаба.

Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы Украины 32 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за минувшие сутки. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Ясиноватая, Горловка, Озеряновка, Зайцево, Пантелеймоновка.

Также стало известно, что населенные пункты Луганской Народной Республики (ЛНР) ВСУ обстреляли восемь раз за сутки. Как сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по территории было выпущено более 100 снарядов, в результате обстрела погибла мирная жительница. Кроме того, повреждены два жилых дома.

19 апреля в ДНР сообщили, что украинские военные за сутки 29 раз обстреляли территорию республики. В результате были ранены семь мирных жителей, повреждены 28 домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».