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Автомобиль упал в реку в Санкт-Петербурге

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Ехавший на высокой скорости автомобиль упал в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге в ночь на 20 апреля.

В распоряжении «Известий» появились кадры падения транспортного средства в воду. На них видно, как машина на высокой скорости пробила ограждение и упала в реку. По данным издания, в результате инцидента госпитализированы два человека.

Как отмечает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, водитель каршеринга не справился с управлением и упал в реку, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. За рулем был 22-летний молодой человек, в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, нарушителя ранее лишили прав за то, что оставил место ДТП. На него составили административный протокол.

В декабре 2021 года машина такси упала в реку в результате аварии на Бережковской набережной в Москве. Автомобиль пробил заграждение и съехал в воду. Пассажирка упавшего такси получила ссадины.

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