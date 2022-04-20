Bloomberg сообщило о решении Shell выводить сотрудников из проектов с «Газпромом»

Британско-нидерландская нефтегазовая группа компаний Shell начала выводить сотрудников из совместных проектов с российским «Газпромом». Об этом 20 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в минувшие выходные, 16 и 17 апреля, Shell перенаправила десятки работников, занимавшихся нефтегазовым проектом «Сахалин-2», на другие проекты. Однако, по мнению источников, данное решение не должно повлиять на работу предприятия по производству сжиженного природного газа.



8 марта Shell объявила о намерении отказаться от российских нефти и газа. Сообщалось, что компания закроет все АЗС, производство авиатоплива и смазочных материалов на территории РФ.

28 февраля стало известно, что Shell намерена прекратить свое участие в проекте газопровода «Северный поток – 2» и выйти из партнерских отношений с «Газпромом» и связанными с ним организациями, включая 27,5% акций завода по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2», 50% доли в Salym Petroleum Development и Гыданском энергетическом предприятии.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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