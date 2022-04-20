Кадыров рассказал о ходе «зачистки» завода «Азосталь» в Мариуполе

Чеченские военные в Донбассе во время спецоперации по зачистке комбината «Азовсталь» в Мариуполе обнаружили иностранную технику, которой пользовались националисты. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров 20 апреля в своем Telegram-канале.

«На этот раз свою работу воины из ЧР совместно с представителями силовых структур ДНР выполнили на «отлично». По ходу действий в одном из цехов затрофеили три единицы техники нациков. Но это далеко не предел», — отчитался Кадыров.

По словам главы российского региона, чеченские военные прочесывают каждый квадрат предприятия, который «азовские вурдалаки превратили в приличный укрепрайон». Кадыров также отметил, что счет оружию и многочисленным боеприпасам, которые удалось «отбить у бандитов», уже давно потерян.

«Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными», — заметил чеченский лидер.

В конце публикации Кадыров подытожил, что у украинских националистов нет никаких шансов. И если до некоторых из них это пока еще «слабо доходит», то российская армия их все равно «всех вылечит».

20 апреля стало известно, что пятеро военных Украины сложили оружие и покинули территорию комбината «Азовсталь». Как сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР), о предложении добровольно сложить оружие и покинуть предприятие военные узнали из специальных листовок, сброшенных на промышленную зону Мариуполя.

Накануне, 19 апреля, Вооруженные силы РФ открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков националистических формирований с завода «Азовсталь», сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. После этого стало известно, что с территории «Азовстали» вывели более 140 человек. Ранее в этот день военными РФ были освобождены и мирные жители расположенных возле промзоны «Азовсталь» домов. Российские военные спасли 120 человек.

В этот же день глава Кадыров заявил: российские военные возьмут под контроль территорию «Азовстали» уже «сегодня-завтра». По его словам, в других населенных пунктах украинские националисты «бегут сами».

За день до этого стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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