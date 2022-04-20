Представитель Пентагона Кирби заявил, что Украина получает самолеты от других стран

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина с начала специальной операции РФ по защите Донбасса получает от других стран самолеты и детали к ним.

Однако Кирби отказался называть государства, которые поставили Киеву дополнительную технику.

«Украинские силы сейчас имеют в своем распоряжении больше истребителей, чем две недели назад», — сообщил он на брифинге 19 апреля, трансляцию вел YouTube-канал PBS News.

По словам представителя Пентагона, Украина, в том числе, получила самолеты российского производства. Кирби добавил, что Соединенные Штаты не поставляли Киеву технику целиком, так как боятся стать стороной конфликта.

Также во вторник телеканал NBC, ссылаясь на анонимных представителей Белого дома, заявил, что США могут на этой неделе объявить об очередном пакете военной помощи Киеву объемом в сотни миллионов долларов.

18 апреля Кирби сообщил, что американские военные вскоре проведут курс обучения для группы украинских военнослужащих по обращению с американскими гаубицами, которые Вашингтон направляет Киеву в качестве военной помощи.

17 апреля на Украину прибыла новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета помощи от администрации президента США Джо Байдена. В том числе в страну были доставлены 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

Вместе с тем 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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