Один человек погиб при взрыве автобуса с работниками СИЗО в Турции

В городе Бурса на западе Турции произошел взрыв автобуса с работниками СИЗО, в результате один человек погиб, еще несколько получили ранения. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает издание Vatan.

На данный момент причина взрыва не установлена. Следственные органы проводят расследование, пострадавших доставили в близлежащие больницы, автобус отбуксировали на заправочную станцию.

Губернатор Бурсы Якуп Джанболат заявил, что самодельная бомба была оставлена под деревом и взорвалась, когда автобус проезжал мимо.

«Она была взорвана с помощью дистанционного управления. Мы оцениваем инцидент как теракт», — приводит его словам издание Hurriyet.

В конце декабря 2021 года телеканал CNN Turk сообщал о как минимум шести пострадавших в результате взрыва, прогремевшего на мусороперерабатывающем предприятии в Османие, административном центре одноименной провинции на юге Турции. Пострадавшие рабочие были доставлены в местную государственную больницу в состоянии разной степени тяжести.