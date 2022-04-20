Захарова назвала причину инфляции в США

Причиной инфляции в США является не президент России Владимир Путин, а кризис либеральной модели экономики в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 20 апреля.

По мнению дипломата то, что сейчас «несут в Белом доме» и на американском телевидении, является «матерью всех пропаганд».

«То у них президент США от Путина, то у них цены высокие от него же. Причина инфляции в США — это кризис либеральной модели экономики, единственным ресурсом которой является империалистический, захватнический способ решения внутренних проблем», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Ситуацию с инфляцией в Соединенных Штатах, считает официальный представитель МИД, усугубили оторванные от реальности действия администрации нынешнего президента США Джо Байдена.

«Ведь девиз Трампа «давайте сделаем Америку снова великой» был ровно об этом — вернуть величие страны, в основе экономики которой были заложены свободная конкуренция, труд…» — указала Захарова.

Накануне 19 апреля президент США обвинил Москву в значительном росте инфляции в своей стране, предупредив, что ситуация вокруг Украины «продолжит сказываться» на мировой экономике.

В тот же день стало известно, что в США почти побит антирекорд 2012 года по росту цены на кукурузу. Если тогда из-за сильнейшей засухи кукуруза стоила $8,49 за бушель (36,3 л), то сейчас из-за ситуации на Украине ее цена достигла уже $8. Рост цен на пшеницу в Соединенных Штатах также достигает рекордного уровня — фьючерсы стали дороже на 3,5% и поднялись до $11,29 за бушель.

Ранее, 13 апреля, американский лидер также заявлял, что рост инфляции в США на 70% обусловлен действиями России по защите Донбасса. Он сообщил, что два крупнейших производителя зерна в мире — Украина и Россия — «не делают того, что они обычно делают», поэтому все цены резко выросли.

После этого 14 апреля ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити не согласился с заявлением Джо Байдена о том, что в росте цен в США якобы виноват Владимир Путин. По мнению журналиста, это экономика «Зеленого нового курса» Байдена «стала сущим кошмаром для американского народа».

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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