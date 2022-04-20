Минобороны показало кадры уничтожения пункта управления ВСУ «Краснополем»
Минобороны России 20 апреля показало кадры объективного контроля уничтожения разведанного пункта управления мотопехотного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Удар был нанесен высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» по объекту, расположенному в здании промышленной застройки.
«Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен. Наведение высокоточного оружия и контроль точности нанесения удара осуществлялось расчетом беспилотного летательного аппарата», — пояснили в Минобороны РФ.
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