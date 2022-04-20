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Крупная японская корпорация ограничила перевозку российского угля

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Японская судоходная корпорация Mitsui O.S.K. Lines ограничила перевозку российского угля, реализуемого по разовым спотовым сделкам. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает газета Nikkei.

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Компания также планирует в ближайшее время больше не нанимать российских моряков. Однако отмечается, что корпорация продолжит выполнять уже заключенные долговременные контракты.

Издание подчеркнуло, что решение компании связано с намерением Токио постепенно в рамках санкций против РФ отказаться от закупок российского угля.

По данным руководства компании, доля спотовых контрактов на перевозку угля из РФ велика, однако японские компании постепенно отказываются от таких закупок в соответствии с курсом правительства.

12 апреля издание Asahi сообщило, что решение Японии о запрете на поставки угля из России приведет к негативным последствиям для страны. Отмечается, что за прошлый год Россия поставила Японии угля почти на ¥280 млрд ($3,5 млрд). Из РФ поступает 13% от всего импорта этого ресурса.

8 апреля министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна начнет постепенно уменьшать объем импорта российского угля.

В тот же день Токио объявил о дополнительных санкциях против России. В частности, анонсировалось, что будет введен запрет на импорт из России угля, машинного оборудования, водки и некоторых видов древесины. Кроме того, власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Рестрикциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы. Кроме того, Токио утвердил заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

С 5 апреля Япония запретила экспорт в РФ предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и драгоценных камней. Под запретом вывоза также оказываются ликеры, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи, мех, стеклянная посуда, ноутбуки, часы и др.

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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