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В МИЦ «Известия» обсуждают вопросы лечения острого миелобластного лейкоза. Трансляция

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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Когда важна каждая минута: вопросы лечения острого миелобластного лейкоза». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Участники:

  • Алина Антипова, врач-онколог Отделения химиотерапии гемобластозов ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н. Блохина» Минздрава РФ;
  • Сергей Бондаренко, заместитель директора «НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантации им.Р.М. Горбачевой» ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский медицинский университет им. И.П. Павлова» Минздрава РФ;
  • Ирина Лукьянова, заведующая дневным стационаром онкологии и химиотерапии гемобластозов и депрессий кроветворения ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава РФ;
  • Екатерина Онучина, врач-терапевт ГБУЗ МО «Красногорская областная больница»;
  • Константин Перов, директор АНО ДПО «Инконтех» (онлайн).

Участники обсуждают возможности лечения острого миелобластного лейкоза (ОМЛ) в России; доступность лечения в рамках ОМС; роль терапевта на этапе раннего выявления острых лейкозов у пациента; вопросы маршрутизации пациента с ОМЛ.

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