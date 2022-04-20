В МИЦ «Известия» обсуждают вопросы лечения острого миелобластного лейкоза. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Когда важна каждая минута: вопросы лечения острого миелобластного лейкоза». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Участники:

Алина Антипова, врач-онколог Отделения химиотерапии гемобластозов ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н. Блохина» Минздрава РФ;

Сергей Бондаренко, заместитель директора «НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантации им.Р.М. Горбачевой» ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский медицинский университет им. И.П. Павлова» Минздрава РФ;

Ирина Лукьянова, заведующая дневным стационаром онкологии и химиотерапии гемобластозов и депрессий кроветворения ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава РФ;

Екатерина Онучина, врач-терапевт ГБУЗ МО «Красногорская областная больница»;

Константин Перов, директор АНО ДПО «Инконтех» (онлайн).

Участники обсуждают возможности лечения острого миелобластного лейкоза (ОМЛ) в России; доступность лечения в рамках ОМС; роль терапевта на этапе раннего выявления острых лейкозов у пациента; вопросы маршрутизации пациента с ОМЛ.