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Постпред Крыма заявил о готовящихся в Одессе провокациях националистов

Постпред Крыма Мурадов: Киев готовит массовые расстрелы в Одессе под видом военных РФ
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Жители Юга Украины опасаются массовой бойни в Одессе, которую могут устроить украинские националисты. Такое заявление сделал 20 апреля вице-премьер Республики Крым Георгий Мурадов, являющийся постоянным представителем региона при президенте РФ.

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«Поступают тревожные сообщения от друзей из Одессы. Они рассказывают, что люди опасаются, что киевский режим готовит Одессе кровавую бойню. По словам местных жителей, возможен сценарий, когда озверевшие националисты и наемники в форме русской армии начнут массово расстреливать, взрывать, грабить и бомбить мирных жителей Одессы, чтобы затем в этом обвинить российских военных. Всё идет к тому, что украинские нацисты замышляют жуткую провокацию», — сказал Мурадов «РИА Новости».

Он также добавил, что, по сообщениям местных жителей, к городу стягиваются множество украинских танков и иностранные наемники.

«В сообщениях от людей из Одессы говорится, что солдат ВСУ переодевают в форму российской армии. Не исключено, что они и на свою технику могут нанести тактические знаки Z или V. При этом, как сообщают одесситы, российских войск там нет. Одесса находится под полным контролем ВСУ и территориальной обороны», — подчеркнул постпред.

19 апреля Министерство обороны РФ заявило о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) готовят в Одессе провокацию. Суть провокации будет заключаться в обвинении военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области.

С начала специальной военной операции в Донбассе Украина принялась за распространения множества фейков, выдавая преступления, совершаемые украинскими военнослужащими и националистами, за действия российских солдат.

18 апреля сообщалось о подготовке Киевом при поддержке западных государств провокации с многочисленными жертвами на Пасху. Российские военные располагают данными, что провокации будут проходить в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях в пасхальную ночь, сделал заявление Мизинцев.

Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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