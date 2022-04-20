Жители Юга Украины опасаются массовой бойни в Одессе, которую могут устроить украинские националисты. Такое заявление сделал 20 апреля вице-премьер Республики Крым Георгий Мурадов, являющийся постоянным представителем региона при президенте РФ.

«Поступают тревожные сообщения от друзей из Одессы. Они рассказывают, что люди опасаются, что киевский режим готовит Одессе кровавую бойню. По словам местных жителей, возможен сценарий, когда озверевшие националисты и наемники в форме русской армии начнут массово расстреливать, взрывать, грабить и бомбить мирных жителей Одессы, чтобы затем в этом обвинить российских военных. Всё идет к тому, что украинские нацисты замышляют жуткую провокацию», — сказал Мурадов «РИА Новости».

Он также добавил, что, по сообщениям местных жителей, к городу стягиваются множество украинских танков и иностранные наемники.

«В сообщениях от людей из Одессы говорится, что солдат ВСУ переодевают в форму российской армии. Не исключено, что они и на свою технику могут нанести тактические знаки Z или V. При этом, как сообщают одесситы, российских войск там нет. Одесса находится под полным контролем ВСУ и территориальной обороны», — подчеркнул постпред.

19 апреля Министерство обороны РФ заявило о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) готовят в Одессе провокацию. Суть провокации будет заключаться в обвинении военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области.

С начала специальной военной операции в Донбассе Украина принялась за распространения множества фейков, выдавая преступления, совершаемые украинскими военнослужащими и националистами, за действия российских солдат.

18 апреля сообщалось о подготовке Киевом при поддержке западных государств провокации с многочисленными жертвами на Пасху. Российские военные располагают данными, что провокации будут проходить в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях в пасхальную ночь, сделал заявление Мизинцев.

Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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