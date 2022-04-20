Байден провел конференцию с союзниками по вопросу помощи Украине

Президент США Джо Байден провел видеоконференцию с союзниками и партнерами, чтобы обсудить международную поддержку Украины, включая средства обороны, экономическую и гуманитарную помощь, сообщили во вторник, 19 апреля, в Белом доме.

«Лидеры подтвердили солидарность с украинским народом и осудили гуманитарные страдания народа из-за спецоперации РФ. Они также обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности за серьезные экономические издержки. Они обязались продолжать тесные консультации, в том числе работать с G7, ЕС и НАТО», — говорится в релизе.

Позже, выступая в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир, Байден сообщил, что во время беседы с европейскими союзниками и партнерами убедил другие страны «высвободить нефть из резервов», чтобы поспособствовать снижению цен на энергоносители.

«Таким образом, мы работаем с производителями нефти в США, чтобы увеличить добычу, и мы координируем это с нашими партнерами и союзниками по всему миру», — приводит слова Байдена Fox News.

Американский лидер добавил, что с момента его призыва 30 стран согласились освобождать «дополнительные 60 млн баррелей в день», что, по его мнению, является «максимальным совокупным выпуском нефтяных резервов в истории».

Президент США в ходе этого выступления также обвинил Москву в значительном росте инфляции в стране, предупредив, что ситуация вокруг Украины «продолжит сказываться» на мировой экономике. Байден добавил, что делает всё возможное, чтобы снизить цены в стране на продукты и топливо, и напомнил о решении администрации в марте ежедневно выделять по 1 млн баррелей нефти в течение полугода, чтобы совладать с резким ростом цен на бензин.

13 апреля стало известно, что президент США утвердил дополнительный пакет военной помощи в обеспечение безопасности Украины на сумму $800 млн. По словам главы США, новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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