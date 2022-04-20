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Посольство РФ в Вашингтоне призвало США отказаться от политики блокады и санкций

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Посольство РФ в Вашингтоне во вторник, 19 апреля, призвало власти США отказаться от ведения бесперспективной внешней политики блокадного и санкционного характера.

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«Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Самое время для США отказаться от бесперспективного курса на блокаду и санкции во внешней политике», — отмечается в сообщении, опубликованном в Twitter российской дипмиссии.

Дипломаты высказались в связи с намерением официальных представителей США и Кубы встретиться в Вашингтоне в четверг, 21 апреля, чтобы обсудить вопросы миграции, сообщало Reuters. В российском диппредставительстве поприветствовали новый раунд переговоров на высоком уровне между Гаваной и Вашингтоном и призвали США следовать диалоговым курсом во внешней политике.

18 апреля посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия и США больше не являются партнерами. Он отметил, что, когда приехал в Вашингтон, его задача состояла в улучшении отношений, теперь же она заключается в попытке их стабилизировать.

Ранее, 14 апреля, бывший постпред Франции в ООН Жерар Аро отметил, что обвинения в адрес России со стороны США вызывают недоумение с учетом богатой истории американских интервенций. Дипломат подчеркнул, что за последние 30 лет Вашингтон крайне активно вмешивался в дела других государств, провозглашая себя «маяком свободы», тогда как в действительности это можно расценить как попытки воскресить колониальную политику.

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