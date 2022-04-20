Мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 19 апреля, восемь раз обстреляли населенные пункты Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Было выпущено более 100 снарядов, в результате обстрела погибла мирная жительница. Кроме того, повреждены два жилых дома.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по н.п. Донецкий, н.п. Первомайск, н.п. Калиново и н.п. Кировск с применением артиллерийских орудий калибром 152 мм и 122 мм (57 снарядов) и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» (60 снарядов). В результате обстрелов в н.п. Калиново погибла женщина», — отметили в Telegram-канале представительства.

Ранее, 19 апреля, официальный представитель народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что город Кременная перешел под контроль ЛНР. По его словам, украинские боевики бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город.

Низкая квалификация саперов Вооруженных сил Украины и радикальных националистических группировок не позволила даже полноценно осуществить план отхода. Например, заложенная под одним из ключевых городских мостов взрывчатка не сработала.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».