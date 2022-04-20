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Фестиваль тюльпанов продлили в Калмыкии до начала мая

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Фестиваль тюльпанов, которые зацвели в степях Калмыкии, продлили до начала мая. Посмотреть на цветы и попробовать национальную кухню приезжают туристы со всей России, и из-за обилия гостей в этом году было принято решение продлить праздник.

Праздник стартовал 2 апреля в разных районах республики. Его основная идея — в сохранении краснокнижных тюльпанов и популяризации калмыцкой культуры. Гостям фестиваля предлагают не только любоваться цветущими пейзажами, но и попробовать местную кухню, приобрести созданные вручную самобытные товары, поучаствовать в мастер-классах — например, соткать узор на традиционном ткацком станке.

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Мероприятия фестиваля сопровождают выступления местных музыкальных коллективов. На некоторых площадках проходят показательные выступления мастеров верховой стрельбы из лука и джигитовки.

Как отметил руководитель администрации главы Республики Калмыкия Чингис Бериков, фестиваль помогает всем творческим людям, а также местным предпринимателям.

Мероприятие продлится до 2 мая и закончится в Элисте шествием в национальных костюмах, выступлением Национального оркестра Калмыкии и торжественной церемонией закрытия.

В начале апреля министр культуры Калужской области Павел Суслов сообщил, что в регионе может появиться фестиваль щей. Идея кулинарного праздника родилась во время поездки в село Петрищево в Тарусском районе. На мероприятие планируют пригласить жителей села, а также соседних районов Калужской области.

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