Жители города Балаклеи Харьковской области получили новую партию гуманитарной помощи от российских военнослужащих, о чем стало известно в среду, 20 апреля.

Как говорят горожане, российские солдаты помогают им заново обустраивать мирную жизнь. Благодаря их помощи снова работает пекарня, ранее закрытая из-за недостатка ингредиентов.

«У меня флаг российский 12 лет лежит в рисе спрятанный... Я так была рада, когда [российские военные] приехали. Я для них и для нашего народа, который тут остался, буду печь всё бесплатно. Мужчины предоставляют муку, дрожжи. Тут были пекари, а потом перестали муку и ингредиенты на хлеб возить. Закрыли всё, даже поменяли замки», — поделилась работница местной пекарни.

Местные жители жалуются на то, что при прошлой власти всё было платным — от продуктов до медицины. При этом зарплату людям не платили, оставляя их на грани выживания.

«При той власти всех гнобили, это был геноцид. Ни зарплат не платили, ничего. Лекарств хороших не было. И все за деньги. Хочешь лечиться — плати или иди на кладбище... Спасибо российским войскам. Солдаты, офицеры помогают людям. Восстанавливаем всё. Сейчас поля будем засеивать, тоже помогают и с пшеницей, и с продуктами. Мы ждали этого давно, восемь лет. Российские войска нас охраняют, люди чуть-чуть успокоились», — говорит мужчина.

Прямо сейчас жители Бакалеи совместно с российскими военными продолжают налаживать мирную жизнь. Основные две проблемы — сложности с обналичиванием денег и медицина.

17 апреля корреспондент «Известий» показал, как военнослужащие российской армии доставляют гуманитарную помощь в Харьковскую область. Фуры, которые полностью загружены продуктами первой необходимости, пересекают границу с Украиной под прикрытием с земли и воздуха. Отмечается, что сначала продукты попадают на склад, после чего их сортируют и готовят к дальнейшей отправке.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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