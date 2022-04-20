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Представитель Пентагона Кирби: Украина получает от других стран самолеты и запчасти от них

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Украина с начала российской спецоперации получила от других стран самолеты и запасные части для них. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Трансляцию вел YouTube-канал PBS News.

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По его словам, для нужд украинской армии были доставлены «дополнительные самолеты и детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше машин». В то же время пресс-секретарь американского оборонного ведомства отказался назвать страны, которые осуществляли поставки.

«Украинские силы сейчас имеют в своем распоряжении больше истребителей, чем две недели назад», — сказал он.

Кирби также уточнил, что речь идет о самолетах российского производства и подчеркнул, что США не поставляли Украине воздушных боевых машин целиком, поскольку стремятся избежать риска стать стороной вооруженного конфликта.

13 апреля репортер Foreign Policy Джек Детч назвал возможной скорую передачу истребителей МиГ-29 со стороны Словакии. Вашингтон не стал препятствовать поставке подобного вооружения, хотя 16 марта официальный представитель Белого дома Джен Псаки назвала отказ США в передаче Украине польских МиГ-29 нежеланием довести до эскалации конфликта.

В тот же день президент США Джо Байден обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. В ходе беседы было заявлено о готовности предоставить Киеву дополнительное вооружение, боеприпасы и другую помощь.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так,15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине, где призывала прекратить милитаризацию Украины.

В то же время Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд стран не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если бы США хотели установить мир на европейском континенте, они бы перестали обострять ситуацию на Украине поставками вооружения. Он призвал Вашингтон побудить Украину к выполнению условий, которые Москва весьма четко сформулировала.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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