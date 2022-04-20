Байден назвал ситуацию вокруг Украины угрозой мировой экономике

Президент США Джо Байден обвинил Москву в значительном росте инфляции в стране, предупредив, что ситуация вокруг Украины «продолжит сказываться» на мировой экономике, о чем стало известно во вторник, 19 апреля.

Во время выступления в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир, Байден признал, что американские семьи «борются с повышением цен» на фоне рекордно высокой инфляции, но отметил, что причиной резкого роста стала пандемия COVID-19 и беспрецедентная спецоперация РФ на Украине и в Донбассе.

«Вторая большая причина инфляции — это [президент России] Владимир Путин. Это не шутка. Спецоперация Путина на Украине привела к росту цен на газ и продукты питания во всем мире. Около 70% роста инфляции стало следствием повышения цен Путиным», — приводит слова американского лидера телеканал Fox News.

Байден добавил, что делает всё возможное, чтобы снизить цены. Он напомнил о решении администрации в марте ежедневно выделять по 1 млн баррелей нефти в течение следующих шести месяцев из стратегического нефтяного резерва США в попытке бороться с резким ростом цен на бензин.

По его словам, этот план высвободит около 180 млн баррелей из стратегического резерва. Но из-за этого и без того истощенные запасы сократятся примерно до 388 млн баррелей, что является самым низким уровнем с марта 1984 года.

«Дело в том, что мы находимся в ситуации, когда ситуация вокруг Украины будет наносить ущерб мировой экономике. И США будут противостоять вызовам инфляции с позиции силы. Сегодня я настроен более оптимистично в отношении Америки, чем когда-либо за всю свою карьеру, потому что я вижу будущее в пределах досягаемости. Мы не можем бояться. Мы единственная нация на Земле, которая всегда превращала каждый отдельный кризис, с которым мы сталкивались, в возможность — это именно то, что мы собираемся сделать сегодня», — продолжил речь Байден.

Согласно отчету министерства труда США, опубликованному 19 апреля, индекс потребительских цен в стране вырос на 8,5% в марте по сравнению с прошлым годом, что стало самым быстрым ростом с января 1982 года, когда инфляция достигла 8,4%. В продуктовых магазинах американцы увидели, что с прошлого года мясо подорожало на 14,8%, рыба — на 10,9%, яйца — на 11,2%, молоко — на 13,3%, фрукты и овощи — на 8,1%, а кофе — на 11,2%. По данным Бюро статистики труда, американцы платят за энергию на 32% больше, а за бензина на 48% больше, чем в прошлом году.

19 апреля стало известно, что в США почти побит антирекорд 2012 года по росту цены на кукурузу. Если тогда из-за сильнейшей засухи кукуруза стоила $8,49 за бушель (36,3 л), то сейчас из-за ситуации на Украине ее цена достигла уже $8, сообщало Bloomberg.

13 апреля американский лидер заявил, что рост инфляции в США на 70% обусловлен действиями России по защите Донбасса. Он сообщил, что два крупнейших производителя зерна в мире — Украина и Россия — «не делают того, что они обычно делают», поэтому все цены резко выросли.

11 апреля также сообщалось, что в США возник дефицит детских смесей, который привел к росту цен на эту продукцию и ограничению ее выдачи в одни руки. Средняя стоимость самых популярных детских смесей выросла на 18% за последние 12 месяцев.

Дефицит продуктов из-за ситуации на Украине наблюдается и в других странах. Так, 17 апреля сообщалось, что в ближайшее время Германия будет испытывать дефицит подсолнечного масла в связи с прекращением поставок из Украины. 27 марта также сообщалось, что в Германии проблемы возникли на фоне антироссийских санкций. В некоторых продуктовых магазинах Штутгарта полки опустели. Не хватает растительного масла, макарон и муки.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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