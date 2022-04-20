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Bloomberg сообщило о создании дешевой версии Netflix с рекламой

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Стриминговый сервис Netflix хочет создать свою более дешевую версию с рекламой. Такое заявление сделало издание Bloomberg 20 апреля.

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Как отмечает издание, это будет большим изменением в бизнес-стратегии сайта, так как раньше Netflix предлагал фильмы и сериалы без рекламы.

Как отмечается в публикации, соответствующее решение обусловлено проблемами, которые появились у стримингового сервиса в первом квартале 2022 года после потери 200 тыс. подписчиков, на фоне которого впервые за всю историю компании акции Netflix упали в цене на 27% до $256. Bloomberg отмечает, что один из главных исполнительных директоров Netflix Рид Гастингс провел 19 апреля телефонный разговор с инвесторами, в котором обсуждал эту ситуацию, и спрогнозировал дальнейшее падение числа клиентов сервиса на 2 млн человек.

«Те, кто следил за Netflix, знают, что я против запутанной рекламы и большой фанат простоты подписки. Я большой поклонник потребительского выбора, и позволить потребителям, которые хотели бы иметь более низкую цену и терпимо относятся к рекламе, получить то, что они хотят, имеет большой смысл», — сообщил Гастингс инвесторам.

Бизнесмен заявил акционерам, что Netflix предоставит новые тарифы с рекламой в течение ближайшего года-двух.

23 марта Netflix удалил свое приложение из магазинов приложений Google Play и App Store на территории России. Теперь при вводе названия сервиса он не отображается в поисковой строке на обеих платформах.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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