В ДТП с грузовиком на западе Кубы пострадали 53 человека

Грузовик с людьми перевернулся около населенного пункта Консоласьон-дель-Сур в провинции Пинар-дель-Рио в западной части Кубы. По меньшей мере 53 человека пострадали. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил новостной портал Cubadebate.

По его информации, всех пострадавших доставили в больницы. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Жизни остальных, в том числе, трех несовершеннолетних, ничего не угрожает.

Ранее, 18 апреля, туристический автобус попал в аварию на юге Турции — в Анталье. В результате пострадали 12 человек. Отмечается, что перевозившее туристов транспортное средство вылетело с трассы Манавгат–Кызылот из-за лопнувшей во время движения шины.