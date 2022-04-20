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В ДТП с грузовиком на западе Кубы пострадали 53 человека

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Грузовик с людьми перевернулся около населенного пункта Консоласьон-дель-Сур в провинции Пинар-дель-Рио в западной части Кубы. По меньшей мере 53 человека пострадали. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил новостной портал Cubadebate.

По его информации, всех пострадавших доставили в больницы. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Жизни остальных, в том числе, трех несовершеннолетних, ничего не угрожает.

Ранее, 18 апреля, туристический автобус попал в аварию на юге Турции — в Анталье. В результате пострадали 12 человек. Отмечается, что перевозившее туристов транспортное средство вылетело с трассы Манавгат–Кызылот из-за лопнувшей во время движения шины.

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