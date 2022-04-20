Аналитик Шульгин сопоставил по значимости гонконгский и американские доллары

Гонконгский доллар (HKD) — важный элемент монетарной политики. Сейчас он тесно связан с американским долларом (USD), но при этом является серьезным игроком и против него. Такую точку зрения высказал в среду, 20 апреля, в интервью агентству «Прайм» начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

«В 1983 году было принято решение привязать HKD к USD в соотношении 7,80 HKD за 1 USD. В 2005 году для практической гибкости соотношение было заменено диапазоном 7,75 HKD до 7,85 HKD за 1 USD. Соответственно, система привязки гонконгского доллара к доллару США доказала свою жизнеспособность с 1983 года», — отметил аналитик.

Отмечается, что диапазон колебаний между двумя валютами весьма узкий — 0,10 HKD или 1,28%. Благодаря этому курс предсказуем, а экономика Гонконга стабильна.

«Гонконгу, как одному из центров финансовых рынков и мировой торговли, выгодно и дальше поддерживать эту систему для поддержания доверия и устойчивого роста. В свою очередь, это делает гонконгский доллар одним из эквивалентов доллара США при размещении валютной доли инвестиционного портфеля в рамках класса активов "денежные средства и эквиваленты», — рассказывает Шульгин.

Если курс значительно уходит в сторону от границ диапазона, то Валютный совет продает или покупает американские доллары, чем стабилизирует HKD.

«Для этого у валютного совета имеются одни из самых больших валютных резервов в мире, размер которых составляет $481,6 млрд. По этому показателю Гонконг входит в первую десятку стран мира», — подчеркнул эксперт.

В 2022 году курс USD/HKD поднялся к верхней границе диапазона. Ожидается, что США будут повышать процентные ставки, поэтому на долговом рынке начинаются распродажи.

«Доходности трежерис стремительно растут, оказывая поддержку росту курса доллара США в глобальном масштабе. Гонконгский доллар также на себе испытывает давление со стороны американского конкурента. Поэтому будет вовсе не удивительно, если в ближайшее время мы увидим попытку курса превысить верхнюю границу диапазона», — размышляет Шульгин.

По его мнению, Валютное управление Гонконга может провести интервенцию, чтобы сдержать укрепление американского доллара. При этом в теории курс HKD может быть независим от USD и перейти на рыночное курсообразование. Однако в таком случае курс гонконгского доллара может укрепиться, на фоне мощной китайской и гонконгской экономик.

Ранее, 19 апреля, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что доллар не сможет повторить путь британского фунта стерлингов, статус которого пошатнулся с потерей Великобританией всех колоний. С американской валютой будет иначе. Со временем экономику США подвинет Китай, но влияние юаня будет расти строго пропорционально необходимости и желанию властей государства, пояснил он.