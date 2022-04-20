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Российские военные обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в школе Херсона

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Министерство обороны РФ предоставило кадры, на которых показан обнаруженный военнослужащими Вооруженных сил РФ штаб теробороны в одной из херсонских школ.

Неонацисты использовали здание школы как укреппункт. Строение было сверху донизу забито ящиками с медикаментами, военным снаряжением, боеприпасами и оружием.

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До возвращения школы обратно в ведение администрации города российские военнослужащие тщательно осмотрели ее, провели инженерную разведку и убрали всё находившееся там оружие и боеприпасы.

«24 февраля в школу ворвались украинские вооруженные силы, переодетые в гражданскую форму. Они быстро начали расселяться по классам, начали заносить какие-то коробки, какие-то вещи, какую-то аппаратуру, какие-то большие тюки... Меня под угрозой расправы со школы выгнали. Видимо, это были солдаты, но они все были в гражданской форме. Они вскрывали помещения, классы, располагались», — рассказала директор школы Татьяна Васюнина.

В оставленном образовательном учреждении боевики бросили документы, благодаря которым российские военные смогли вычислить прятавшихся в Херсоне членов теробороны. Один из них поведал военным, что тероборона скрывала оружие и боеприпасы в подвале одного из многоквартирных домов Херсона.

Мирные жители Херсона охотно оказывают помощь российским военным в вычислении и поимке военных преступников и стремятся к возвращению в город мирной жизни.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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