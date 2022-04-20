Спортсмен Ибрагимов ответил на слова боксера Романкевича об исходе их поединка

Чемпион по рукопашному бою, чемпион Европы по самбо, последний чемпион М-1 Глобал Хадис Ибрагимов в среду, 20 апреля, прокомментировал слова коллеги из Белоруссии по тайскому боксу и непобежденного бойца ММА Петра Романкевича о том, что у него нет даже надежды на победу в предстоящем поединке.

«Петр, то, чего я добился в свои 26 лет в ММА, для тебя на данный момент является целью! Если у тебя есть сомнения насчет меня как бойца ММА, готов хоть на следующий день, после поединка по боксу, выйти в октагон по правилам ММА и показать, на что я способен», — сказал боксер.

Ибрагимов также отметил, что после победной серии в ММА Романкевич отказался от предложенного поединка с ним, потому что заявил, что не готов.

«Я же, не имея ни одного профессионального боя по боксу, когда мне предложили бой с тобой, и то выйти на замену другому бойцу, не раздумывая, согласился», — констатировал боксер.

По его словам, в UFC он принял три поединка из четырех «на коротком уведомлении». Кроме того, Ибрагимов за 10 дней до боя летел в другое государство и выходил на ринг.

Ибрагимов подытожил, что до 29 апреля сделает всё возможное, и добавил, что «готов к рубке».

29 апреля в «Вегас Сити Холле» пройдет масштабное событие «Суперсерия. Чудинов–Абдугофуров» в рамках проекта «Бойцовский клуб» РЕН ТВ. В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе, звезда российского бокса Федор Чудинов и один из лучших профессиональных боксеров Узбекистана Азизбек Абдугофуров. В соглавном бою «Бойцовского клуба» выступит Ибрагимов. Его соперником назначен Романкевич.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» РЕН ТВ в прямом эфире 29 апреля в 23:15. Телеканал покажет, что бокс умеет воспитывать людей с непростым характером.