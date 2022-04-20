Посольство России призвало США отказаться от санкций и политики блокады

Америка обязана изменить вектор своей внешней политики, а также отказаться от санкций и блокад. Такое заявление 19 апреля сделало посольство России в США.

«Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Самое время для США отказаться от бесперспективного курса на блокаду и санкции во внешней политике», — отметили дипломаты.

Таким образом российское дипломатическое представительство оценило намерение Вашингтона провести с представителями Гаваны встречу для обсуждения миграционной политики 21 апреля, о которой рассказало издание Reuters. Посольство РФ приветствует этот этап переговоров между Кубой и Америкой и советует Белому дому и дальше придерживаться диалогового курса во внешней политике.

18 апреля посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия и США больше не являются партнерами. Он отметил, что, когда приехал в Вашингтон, его задача состояла в улучшении отношений, теперь же она заключается в попытке их стабилизировать.

16 апреля посол РФ в Штатах Анатолий Антонов заявил, что США пытаются угрозами подключить Латинскую Америку к антироссийским санкциям. По словам дипломата, США хотят запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании.

Ранее, 14 апреля, бывший постпред Франции в ООН Жерар Аро отметил, что обвинения в адрес России со стороны США вызывают недоумение с учетом богатой истории американских интервенций. Дипломат подчеркнул, что за последние 30 лет Вашингтон крайне активно вмешивался в дела других государств, провозглашая себя «маяком свободы», тогда как в действительности это можно расценить как попытки воскресить колониальную политику.

7 апреля заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов сообщал, что власти США объявили о закрытии в одностороннем порядке канала связи с Россией, созданного для обсуждения темы кибербезопасности.