В Подмосковье изготовят около 320 т куличей к Пасхе

В Московской области производители хлебопекарной продукции планируют изготовить около 320 т куличей к Пасхе. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Куличи к пасхе планируют изготовить более 100 крупных, средних и малых производителей хлебопекарной продукции в Подмосковье. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, запланированный объем на 20 т больше по сравнению с 2021 годом.

На подмосковных предприятиях изготавливают куличи как небольшого размера весом 100 г, так и крупный пасхальный сдобный хлеб весом более 500 г. К празднику производители намерены представить больше 10 видов куличей, отмечает телеканал «360». Приобрести их можно будет на ярмарках, в сетевых магазинах, на продовольственных рынках, в пекарнях и нестационарных торговых объектах.

В тот же день в Роспотребнадзоре рассказали, как в преддверии Пасхи выбрать яйца, творог и куличи. При покупке яиц стоит обратить внимание на дату сортировки и внешний вид. Скорлупа должна быть без повреждений, кровяных следов, перьев и помета. Яйца должны иметь правильную форму и равномерный окрас, а также быть гладкими и ровными.

Хороший творог имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве, пишет «Москва 24».

Верхушка кулича должна быть сухой, если она подмокла, то кулич может быть испорченным до окончания срока годности. Глазурь не должна быть липкой, также не должно быть белесого налета. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Также 19 апреля врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно есть пасхальные угощения после поста. Одним из важных правил является плавный переход с постной пищи на привычную еду. По словам специалиста, набрасываться на угощения сразу по завершении поста может быть чревато для здоровья, пишет Life.ru. Есть следует небольшими порциями: утром яйцо, маленький кусочек кулича и немного пасхи. В течение дня нужно питаться той едой, которой человек питался в пост: овощи, индейку, кролика, рыбу.

18 апреля стало известно, что стоимость обычного кулича весом 400–500 г в сетевых магазинах в Московской области будет начинаться от 290 рублей, а на праздничных ярмарках — от 150 рублей.