Прямой эфир
Интернет
TikTok стал недоступен в App Store для российских пользователей
Экономика
В ФРГ заявили о снижении зависимости от газа из РФ в ускоренном темпе
Мир
Париж сообщил о расширении антироссийских санкций в ближайшей перспективе
Мир
Псаки допустила введение новых санкций США против России на этой неделе
Мир
Пентагон сообщил о поставке союзниками истребителей и запчастей на Украину
Мир
Шольц подчеркнул невмешательство сил НАТО в ситуацию на Украине и в Донбассе
Авто
General Motors окончательно уйдет из Росcии и уволит сотрудников
Экономика
Экспорт угля из России с начала года снизился почти на 9%
Мир
Шольц заверил в готовности Запада помогать Украине
Мир
Анкара эвакуировала более 17 тыс. турецких граждан с Украины
Мир
Гутерриш призвал Москву и Киев установить «пасхальное перемирие»

Романкевич признался в намерении «уверенно побить» Ибрагимова на ринге

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпион Белоруссии по тайскому боксу и чемпион Европы по кикбоксингу Петр Романкевич перед боем с Хадисом Ибрагимовым по правилам бокса заявил «Известиям», что его соперник отличается немногими заслугами.

Гора Магомеда: Исмаилов с победы дебютировал в профессиональном боксе
Какими сенсационными результатами удивил турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»

«Что касается Ибрагимова, то да, он дрался в UFC, мне все про это говорят. Но какой у него там рекорд? Вы забыли? 0:4. И он был оттуда уволен. Сейчас он является чемпионом лиги Hardcore MMA, но это же поп-ММА… Это какой-то невероятный показатель? С кем он там встречался? Да по сути ни с кем. Так что сейчас я собираюсь уверенно побить его, а потом дать реванш в его стихии, в ММА», — заявил спортсмен.

Романкевич отметил, что бой по правилам классического бокса лишит его соперника шансов. Он напомнил, что даже послужной список спортсмена говорит о многом.

29 апреля в рамках проекта «Бойцовский клуб» РЕН ТВ состоится поединок по правилам классического бокса между Петром Романкевичем и Хадисом Ибрагимовым — чемпионом вооруженных сил по рукопашному бою, чемпионом Европы по самбо, последним чемпионом М-1 Global. РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире 29 апреля в 23:15.

Легендарные боксеры Костя Дзю и Александр Поветкин в качестве специальных гостей посетят очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера сойдутся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и один из лучших профессиональных боксеров Узбекистана Азизбек Абдугофуров.

19 апреля Денис Вильданов заявил, что победит Максима Щербакова в бою. Во время прошлого боя с Щербаковым Вильданов упал и получил травму ноги. По словам Большого Папы, эта случайность повлияла на исход боя, однако в этот раз поединок будет серьезный. Боец подчеркнул, что восстановление шло тяжело, однако мысль о реванше помогла ему справиться.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022