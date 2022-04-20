Романкевич признался в намерении «уверенно побить» Ибрагимова на ринге

Чемпион Белоруссии по тайскому боксу и чемпион Европы по кикбоксингу Петр Романкевич перед боем с Хадисом Ибрагимовым по правилам бокса заявил «Известиям», что его соперник отличается немногими заслугами.

«Что касается Ибрагимова, то да, он дрался в UFC, мне все про это говорят. Но какой у него там рекорд? Вы забыли? 0:4. И он был оттуда уволен. Сейчас он является чемпионом лиги Hardcore MMA, но это же поп-ММА… Это какой-то невероятный показатель? С кем он там встречался? Да по сути ни с кем. Так что сейчас я собираюсь уверенно побить его, а потом дать реванш в его стихии, в ММА», — заявил спортсмен.

Романкевич отметил, что бой по правилам классического бокса лишит его соперника шансов. Он напомнил, что даже послужной список спортсмена говорит о многом.

29 апреля в рамках проекта «Бойцовский клуб» РЕН ТВ состоится поединок по правилам классического бокса между Петром Романкевичем и Хадисом Ибрагимовым — чемпионом вооруженных сил по рукопашному бою, чемпионом Европы по самбо, последним чемпионом М-1 Global. РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире 29 апреля в 23:15.

Легендарные боксеры Костя Дзю и Александр Поветкин в качестве специальных гостей посетят очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера сойдутся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и один из лучших профессиональных боксеров Узбекистана Азизбек Абдугофуров.

19 апреля Денис Вильданов заявил, что победит Максима Щербакова в бою. Во время прошлого боя с Щербаковым Вильданов упал и получил травму ноги. По словам Большого Папы, эта случайность повлияла на исход боя, однако в этот раз поединок будет серьезный. Боец подчеркнул, что восстановление шло тяжело, однако мысль о реванше помогла ему справиться.