Bloomberg: Италия откажется выполнять условия РФ по оплате за газ из-за ЕС

Рим отклонит условия оплаты российского газа в рублях, если Европа оценит это как нарушение антироссийских санкций. Такое заявление 19 апреля сделало издание Bloomberg.

«Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Европейский союз придет к выводу, что это нарушит санкции», — говорится в публикации.

Bloomberg объяснил, что Италия ожидает окончания анализа ситуации от Европейского союза и потому не предпринимает никаких действий. Как сообщают источники Bloomberg, Евросоюз сделал предварительный вывод о том, что оплата российских энергоносителей рублями нарушит введенные ранее ограничения против российской экономики.

Ранее, 14 апреля, депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил «Известиям», что президент России Владимир Путин своим указом об оплате поставок газа в рублях перехитрил Евросоюз, при этом в Брюсселе это признавать не хотят. Он уточнил, что санкции ЕС «не могут иметь юридической силы внутри России, и указ президента России не может их нарушать».

Ранее в этот день президент России на фоне санкций Запада поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого инфраструктуру.

По его словам, страны Европы признают, что не могут отказаться от энергоресурсов из России. Так, поставки из других стран обойдутся европейским потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности экономики ЕС. В то же время попытки Запада выдавить российских поставщиков энергоносителей приведут к негативным последствиям для мировой экономики.

13 апреля Bloomberg сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) считает указ Путина об оплате газа в рублях нарушением санкций Евросоюза.

23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».