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Обнародованы документы о нарушениях Киевом конвенции по выдаче военных преступников

Украина отказывалась выдавать находящихся в международном розыске преступников из нацбатов
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Российские силовики выявили документы Херсонского пограничного отряда украинских Госпогранслужбы и Генпрокуратуры, которые являются свидетельствами нарушений Киевом международных обязательств по выдаче военных преступников. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает «РИА Новости».

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«Украина с 1998 года является полноценной участницей Европейской конвенции по выдаче преступников 1957 года. Она документ подписала и ратифицировала и должна соблюдать взятые на себя обязательства в соответствии с нормами международного права. Но как следует из найденных сейчас постановлений офиса генерального прокурора Украины, направленные в 2021-2022 годах правоохранительными органами России, Азербайджана, Белоруссии и Узбекистана по официальным каналам обращения к официальному Киеву о выдаче (экстрадиции) своих граждан, совершивших противоправные деяния, подпадающие под действие национального уголовного законодательства, не были исполнены», — рассказал сотрудник российских силовых структур.

Согласно документам, украинские власти оставляли преступников, в том числе участвовавших в карательной операции в Донбассе и находящихся в международном розыске, воевать в нацбатах, позволяли им выезжать в страны Евросоюза.

18 апреля в Минобороны РФ заявили, что украинские националисты удерживают в заложниках 6208 иностранных граждан из девяти стран, используя их в качестве живого щита. Кроме того, киевские власти препятствуют эвакуации жителей из населенных пунктов, в то время как боевики банд обстреливают организованные гумкоридоры.

3 апреля председатель СК РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу Луганской Народной Республики (ЛНР) о создании трибунала по оценке преступлений украинских военных и нацформирований в Донбассе. Как подчеркнули в СК, представители ведомства продолжают сбор и закрепление доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных должностными лицами украинских силовых структур.

С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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