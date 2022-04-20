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Глава МИДа Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации России на Украине

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Россия начала вторую фазу специальной военной операции в Донбассе. Такое заявление сделал 19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.

«Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», — сказал глава российской дипломатии.

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Лавров особо подчеркнул, что в ходе операции будут применяться исключительно традиционные вооружения. Возможность же применения Россией атомного оружия во время операции исключена.

Также он напомнил, что Россия в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск после переговоров в Стамбуле, но украинская сторона не оценила это должным образом.

«Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение, то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях. Однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче», — объяснил он.

Москва расследует зверства, совершенные неонацистами и Вооруженными силами Украины в Буче, рассказал Лавров и выразил уверенность, что истина будет установлена.

Комментировать высказывания Владимира Зеленского всерьез Лавров не стал, так как, по его словам, украинский лидер постоянно меняет свою точку зрения.

Ранее во вторник директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что Россия не будет инициировать в ООН вопрос о проведении международного расследования событий на Украине, в том числе провокации в городе Буча под Киевом. По его словам, вряд ли удастся добиться успеха и в Международном уголовном суде, так как опыт предыдущих расследований показывает исключительно предвзятую позицию.

В начале апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в Буче якобы из-за действий российских военных. В Минобороны РФ назвали это очередной провокацией. 5 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Запад никак не отреагировал на факты постановочного характера сведений о случившемся в Буче.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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