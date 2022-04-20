NYP сообщила о планах Маска вложить свои $15 млрд в приобретение Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск готов вложить $10–15 млрд собственных средств в покупку компании Twitter. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила газета The New York Post, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Заявка на приобретение Twitter оценивается в $43 млрд. По информации издания, Маск активно ищет частных инвесторов для финансирования заявки на покупку компании, но наталкивается на сомнения, вызванные склонностью самого богатого человека мира к «непредсказуемому поведению и спорам». Кроме того, многие не уверены, стоят ли ценные бумаги Twitter $54,2 за акцию.

Маск также может взять кредит под свою текущую долю, если это необходимо, что может привлечь несколько миллиардов долларов, отмечается в материале.

«У соинвесторов будет больше капитала, чем у Маска, но он будет крупнейшим держателем», — пояснил один из источников.

По словам собеседников газеты, Маск планирует объявить тендерное предложение для Twitter примерно через 10 дней.

Ранее, 14 апреля, Илон Маск предложил выкупить акции соцсети за $41 млрд ($54,2 за акцию), на фоне этой новости акции компании поднялись на 12%. Он заявил, что Twitter необходимо преобразовать в частную компанию, а также подчеркнул, что это его лучшее и последнее предложение и, если оно не будет принято, предприниматель пересмотрит позицию акционера.

В ответ 16 апреля глава индийской компании электронной коммерции Snapdeal Кунал Бахль предложил американскому бизнесмену вместо Twitter купить внешний долг Шри-Ланки, который составляет $45 млрд. По словам Бахля, Маск может купить его и назвать себя Цейлон Маск.

15 апреля The New York Post сообщила, что основатель Tesla и SpaceX может заручиться поддержкой своих деловых партнеров, для того чтобы успешно завершить сделку по приобретению Twitter. Отмечается, что к Маску может присоединиться частная инвестиционная компания Silver Lake Partners, с которой бизнесмен уже сотрудничал в 2018 году.

В тот же день совет директоров Twitter одобрил вышеупомянутый план, чтобы обеспечить максимально выигрышное положение для акционеров вне зависимости от решения покупателя. Решение будет действовать один год, до 14 апреля 2023 года.

В руководстве соцсети хотели, чтобы предприниматель согласился на место в совете директоров. Так его могли бы ограничить максимальным пакетом акций в 14,9%. Однако 11 апреля предприниматель отказался от этого предложения.